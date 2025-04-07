Чиновники и продажники начнут массово исчезать в России

«Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, самое большое сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли. К 2029 году их число сократится на 233 тысячи человек. В сфере государственного управления — на 66 тысяч человек», — сказал Платыгин, слова приводит РИА Новости.