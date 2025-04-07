Чиновники и продажники начнут массово исчезать в России

Работников сферы торговли станет значительно меньше.
В ближайшие пять лет наибольшее сокращение числа работников произойдет в сферах торговли и государственного управления. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда России Дмитрий Платыгин.
«Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, самое большое сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли. К 2029 году их число сократится на 233 тысячи человек. В сфере государственного управления — на 66 тысяч человек», — сказал Платыгин, слова приводит РИА Новости.
Причинами снижения численности работников в торговле являются развитие маркетплейсов и автоматизация продаж, включая системы самообслуживания в магазинах, пояснил Платыгин. В сфере государственного управления сокращение связано с внедрением цифровых технологий.
Ранее стало известно, что в связи с трудностями в экономике, обусловленными экономическими ставками, компании вынуждены сокращать найм сотрудников. После того, как Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%, стоимость корпоративных кредитов значительно возросла. Это привело к снижению инвестиций в развитие компаний.