Пытались сбить с толку таможенников и служебных собак: как в Белоруссии нашли крупнейшую партию взрывчатки из Польши

Бдительность белорусских таможенников помогла пресечь попытку провоза на территорию ЕАЭС из Польши крупнейшей в истории страны союзного государства партии взрывчатки. Новостями поделился Государственный таможенный комитет Белоруссии.
Задержанным по делу оказался 41-летний мужчина, который пытался перевезти через границу между Польшей и Беларусью, а затем доставить в Россию более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства. Предварительные данные дают основания говорить, что страна-производитель опасного груза — Соединенные Штаты Америки.
Водитель следовал через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes. Машина была выбрана для дополнительной проверки в рамках системы анализа рисков и направлена на сканирование с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Согласно оперативно проведенной таможенной лабораторией экспертизе, вещество, найденное таможенниками, это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим весом более 580 кг.
При этом замаскирована взрывчатка была при помощи вполне безобидных виброшумоизоляционных листов и листов ДСП. Преступники постарались сбить со следа и служебных собак — внутренние части кузова автомобиля были обработаны технической смазкой, чтобы четвероногие помощники таможенников не взяли след.
Водитель уже задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Ровно год назад, 2 апреля 2024 года, ФСБ России задержала крупную партию самодельных бомб из Украины на границе Псковской области и Латвии. Взрывчатка была замаскирована под иконы. Экспертиза тогда показала, что взрывчатым веществом является гексоген.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала тогда провоз взрывчатки с Украины в иконах «логикой душевнобольных».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение взрывчатки, которую украинские боевики пытались провезти на территорию РФ, красноречиво говорит о террористических методах киевского режима.