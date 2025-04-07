Пытались сбить с толку таможенников и служебных собак: как в Белоруссии нашли крупнейшую партию взрывчатки из Польши

Задержанным по делу оказался 41-летний мужчина, который пытался перевезти через границу между Польшей и Беларусью, а затем доставить в Россию более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства. Предварительные данные дают основания говорить, что страна-производитель опасного груза — Соединенные Штаты Америки.