Киркоров задержался с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным

Народный артист РФ Филипп Киркоров, наблюдая за матчем с участием российского хоккеиста Александра Овечкина, опоздал с выходом на сцену в Государственном Кремлевском дворце, где проходил юбилейный концерт другого народного артиста России Александра Буйнова. Об этом певец рассказал журналистам.
В ходе игры против команды «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» забил свой 895-й гол и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«(Смотрел матч — прим. ред.) вот буквально перед тем, (как начать выступление — прим. ред.) Я даже чуть-чуть опоздал», — признался Киркоров.
Певец отметил, что Овечкин является его другом, и назвал игру хоккеиста гениальной.
Напомним, 6 апреля на фасаде Останкинской телебашни засветилась цифра 895 — в знак признания рекорда, установленного российским нападающим клуба «Вашингтон Кэпиталз». Объект присоединился к празднованию достижения Овечкина.
Российский хоккеист Александр Кожевников выразил мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» может достигнуть такого результата по числу голов в НХЛ, который долго никому не удастся превзойти.