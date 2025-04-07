«Чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев»: в РФ могут создать институт по защите животных

Российские депутаты активно взялись за контроль над правами животных. В РФ уже предприняли несколько шагов для достижения этой цели. Следующим действием депутаты предложили учредить институт по защите питомцев. Для этого необходимо избрать уполномоченного по правам животных. С соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, пишет РИА Новости.