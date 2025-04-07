Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев»: в РФ могут создать институт по защите животных

В ГД хотят ввести уполномоченного по правам животных в России.

Источник: Комсомольская правда

Российские депутаты активно взялись за контроль над правами животных. В РФ уже предприняли несколько шагов для достижения этой цели. Следующим действием депутаты предложили учредить институт по защите питомцев. Для этого необходимо избрать уполномоченного по правам животных. С соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, пишет РИА Новости.

Такую должность предложено учредить при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Уполномоченный по защите животных будет заниматься контролем за работой ветеринарных служб, предотвращением жестокого обращения с любимцами, формированием ответственного отношения к ним.

«Если всё получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром. Главное — бюджет не пострадает, потому что это буквально одна зарплатная ставка», — уточнил Дмитрий Гусев.

В Думе также предложили выплачивать пожизненные зарплаты пострадавшим от нападения собак. Хозяин агрессивного животного будет переводить сумму, равную МРОТ.