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Мэрия Хабаровска назвала сроки окончания отопительного сезона

Тепло в домах горожан собираются отключить 5 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

На официальном сайте администрации города Хабаровска опубликовали проект постановления, согласно которому устанавливается дата окончания отопительного сезона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с наступлением положительных температур батареи в домах местных жителей должны отключить 5 мая.

Отметим, что документ был разработан управлением энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций мэрии — в настоящее время идёт приём заключений от независимых экспертов. Согласно нормативу, теплоноситель в системы перестают подавать, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха держится на отметке выше 8 градусов тепла.

Напомним, что в прошлом году, согласно постановлению мэра города, отопительный сезон в краевой столице был официально завершён 28 апреля. Финальную точку в этом году должны поставить синоптики — после их прогноза администрация примет окончательное решение об отключении батарей горожан.