Мэрия Хабаровска назвала сроки окончания отопительного сезона

На официальном сайте администрации города Хабаровска опубликовали проект постановления, согласно которому устанавливается дата окончания отопительного сезона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с наступлением положительных температур батареи в домах местных жителей должны отключить 5 мая.
Отметим, что документ был разработан управлением энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций мэрии — в настоящее время идёт приём заключений от независимых экспертов. Согласно нормативу, теплоноситель в системы перестают подавать, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха держится на отметке выше 8 градусов тепла.
Напомним, что в прошлом году, согласно постановлению мэра города, отопительный сезон в краевой столице был официально завершён 28 апреля. Финальную точку в этом году должны поставить синоптики — после их прогноза администрация примет окончательное решение об отключении батарей горожан.