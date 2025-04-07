В Омских вузах назвали самые популярные профессии среди абитуриентов

В ОмГУ им. Достоевского специальность «юриспруденция» остается лидером, однако на втором месте вместо госуправления оказалась судебная и прокурорская деятельность. Также популярны лингвистика, прикладная математика и информатика, компьютерная безопасность и химия. В Омском ГАУ наблюдается аналогичная ситуация: вместо землеустройства и кадастров, в 2024 году абитуриенты чаще выбирают ветеринарию, геодезию и дистанционное зондирование, а также экологию и природопользование.