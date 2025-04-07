В Омских вузах назвали самые популярные профессии среди абитуриентов

Шесть омских университетов — ОмГУ им. Достоевского, Омский политех, Омский ГАУ, ОмГПУ, ОмГМУ и ОмГУПС — рассказали о наиболее востребованных профессиях среди поступающих в 2024 году. В некоторых вузах наблюдаются изменения в предпочтениях абитуриентов по сравнению с 2023 годом. Статистику собрал омский новостной портал NGS55.ru.
В ОмГУ им. Достоевского специальность «юриспруденция» остается лидером, однако на втором месте вместо госуправления оказалась судебная и прокурорская деятельность. Также популярны лингвистика, прикладная математика и информатика, компьютерная безопасность и химия. В Омском ГАУ наблюдается аналогичная ситуация: вместо землеустройства и кадастров, в 2024 году абитуриенты чаще выбирают ветеринарию, геодезию и дистанционное зондирование, а также экологию и природопользование.
В других вузах картина осталась относительно стабильной. В Омском политехе по-прежнему востребованы информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, а также нефтегазовое дело. Омский педагогический университет отмечает стабильный спрос на все профили естественно-научных, физико-математических и гуманитарных направлений, особенно на специальность «учитель русского языка и литературы». Также популярны изобразительное искусство, дошкольное образование, логопедия, иностранные языки и психология.
В Омском медицинском университете неизменно высок интерес к стоматологии, лечебному делу и педиатрии. В ОмГУПС абитуриенты выбирают специальности, связанные с транспортной отраслью, IT-направлениями и машиностроением.
Директор центра профориентации и приема абитуриентов ОмГТУ Александр Охотников подчеркнул, что на популярность профессии влияет несколько факторов: проходной балл, количество бюджетных мест и квоты целевого приема. Высокое число заявок не всегда отражает истинный интерес к профессии, зачастую это связано с более низким проходным баллом.