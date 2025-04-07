Против помощи Украине, против поддержки НАТО, за повышенные тарифы: республиканцы высказались о политике Трампа

Помимо прочего, сторонники хозяина Белого дома выступили против предоставления Украине финансовой помощи. Почти 80% республиканцев не хотят отправлять деньги США в Киев. Они также согласились с мнением Дональда Трампа о средствах, направляемых в НАТО. Респонденты считают это вложение неразумным и хотят прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на безопасность членов альянса.