Против помощи Украине, против поддержки НАТО, за повышенные тарифы: республиканцы высказались о политике Трампа

Республиканцы почти всецело поддержали решения американского лидера Дональда Трампа. Демократы, напротив, выступили против политики избранного президента. Однако сейчас в США правят республиканцы. Они поддержали введенные Дональдом Трампом повышенные пошлины против всего мира, свидетельствуют данные опроса газеты The Wall Street Journal.
Помимо прочего, сторонники хозяина Белого дома выступили против предоставления Украине финансовой помощи. Почти 80% республиканцев не хотят отправлять деньги США в Киев. Они также согласились с мнением Дональда Трампа о средствах, направляемых в НАТО. Респонденты считают это вложение неразумным и хотят прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на безопасность членов альянса.
Что касается пошлин, 77% республиканцев поддержали решение администрации. Демократы, напротив, заявили, что тарифы будут иметь негативные последствия для США.
В местном Институте предпринимательства считают, что пошлины не имеют никакого экономического смысла. Формула Дональда Трампа, в этом отношении, неверна.