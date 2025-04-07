Студент-археолог из США переехал в Омск, чтобы получше узнать Достоевского

«Когда мне было 16, я начал читать Достоевского, Чехова, смотрел разные фильмы и прямо влюбился в эту культуру. Моя мечта — свободно говорить на русском. Омск играл ключевую роль в жизни Достоевского. Это мой кумир», — рассказал Полк Тимоти Редмон.