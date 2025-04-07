Студент-археолог из США переехал в Омск, чтобы получше узнать Достоевского

Гражданин США Полк Тимоти Редмон получил разрешение на временное проживание в России и обосновался в Омске, вдохновлённый творчеством Федора Михайловича Достоевского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Когда мне было 16, я начал читать Достоевского, Чехова, смотрел разные фильмы и прямо влюбился в эту культуру. Моя мечта — свободно говорить на русском. Омск играл ключевую роль в жизни Достоевского. Это мой кумир», — рассказал Полк Тимоти Редмон.
Ранее Редмон проживал в Москве и Санкт-Петербурге. Однако сильное влияние произведений Достоевского побудило его переехать в Омск, город, тесно связанный с жизнью великого писателя.
«Его выбор был обусловлен тем, что этот сибирский город неразрывно связан с жизнью великого писателя Федора Михайловича Достоевского, чьи произведения оказали на американца большое влияние», — написала Волк.
Фото: пресс-служба УМВД России по омской области.
Сейчас американец обучается на втором курсе магистратуры Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского по специальности «археология». Разрешение на временное проживание ему вручили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Омской области.
Ранее мы сообщали, что в двух образовательных учреждениях Омска выявили нарушение закона о мигрантах.