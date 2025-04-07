Угрожавшему россиянке американскому военному скостили срок

Ранее стало известно, что Блэк проходил службу в Южной Корее, а перед возвращением домой решил заехать во Владивосток, чтобы навестить девушку, с которой у него были романтические отношения. После военный избил девушку и украл у нее 200 тысяч рублей. Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая 2024 года.