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5 апреля на Южном берегу открылся филиал Красноярского ТЮЗа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу состоялся первый показ в новом пространстве ТЮЗ плюс на Южном Берегу.

Источник: Соцсети

На сайте театра уже доступны расписания мастерских, театральных студий и спектаклей на апрель и май.

Директор Красноярского ТЮЗа Наталья Кочорашвили отмечает: «Театр должен выходить в город и искать новые точки общения со зрителем. Важно, чтобы современный молодежный театр был ближе к семье, к детям, предлагая вовлекающие форматы: мастер-классы, театральные студии, бэби-спектакли. Наша новая площадка — это отличная возможность для творческих коллабораций с профессионалами. Например, для “Букхолла” арт-сувениры создавали красноярские ювелиры, художники, керамисты и парфюмеры. Эти арт-высказывания можно не только увидеть, но и приобрести, продолжая впечатления от посещения театра.

Год назад я только мечтала о таком проекте, а теперь наш театр стал частью активной повседневной жизни горожан. Поздравляю свою команду с очередным достижением и благодарю всех, кто приложил усилия и творческую энергию к его реализации!".