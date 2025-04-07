5 апреля на Южном берегу открылся филиал Красноярского ТЮЗа

Директор Красноярского ТЮЗа Наталья Кочорашвили отмечает: «Театр должен выходить в город и искать новые точки общения со зрителем. Важно, чтобы современный молодежный театр был ближе к семье, к детям, предлагая вовлекающие форматы: мастер-классы, театральные студии, бэби-спектакли. Наша новая площадка — это отличная возможность для творческих коллабораций с профессионалами. Например, для “Букхолла” арт-сувениры создавали красноярские ювелиры, художники, керамисты и парфюмеры. Эти арт-высказывания можно не только увидеть, но и приобрести, продолжая впечатления от посещения театра.