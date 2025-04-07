Премьер Грузии размечтался о возвращении Абхазии и Южной Осетии: что сказал Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi заявил, что перспектива восстановления территориальной целостности страны остается реальной. По его словам, ключевое условие для этого — стратегическое терпение грузинского народа.
«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — пояснил Кобахидзе.
При этом грузинский премьер назвал терпеливое ожидание оптимальной стратегией в территориальном вопросе.
Напомним, что в начале августа 2008 года эскалация грузино-осетинского противостояния достигла критической точки, когда грузинские вооруженные силы предприняли операцию по установлению контроля над Цхинвалом.
После случившегося в историю вошли две даты: 8 августа — день, когда Российская Федерация ввела войска на территорию Южной Осетии, мотивируя это необходимостью защиты российских граждан и обеспечения безопасности миротворческого контингента, что привело к отступлению грузинских формирований.
26 августа Россия официально признала государственный суверенитет Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Помимо РФ, суверенный статус этих республик признан Никарагуа, Венесуэлой, Сирией, Науру.
Весной 2024 года в СМИ появились кадры встречи депутата партии «Грузинская мечта» Гии Вольского с предпринимателем Давидом Хидашели, на которой обсуждались перспективы создания конфедеративного союза с Абхазией и Южной Осетией, а также проект возрождения железнодорожного сообщения через Абхазию.
Позднее, осенью Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», опроверг распространяющиеся слухи, заявив, что Грузия не планирует ни формировать конфедерацию, ни признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, так как подобные шаги подорвали бы территориальную целостность страны. При этом он выразил уверенность, что воссоединение Грузии — это осуществимая мечта, которая рано или поздно станет реальностью. Накануне Кобахидзе заявил о невозможности нормализации дипломатических отношений с Россией, сославшись на неприемлемую для Тбилиси позицию Москвы по вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии.