Премьер Грузии размечтался о возвращении Абхазии и Южной Осетии: что сказал Кобахидзе

Позднее, осенью Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», опроверг распространяющиеся слухи, заявив, что Грузия не планирует ни формировать конфедерацию, ни признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, так как подобные шаги подорвали бы территориальную целостность страны. При этом он выразил уверенность, что воссоединение Грузии — это осуществимая мечта, которая рано или поздно станет реальностью. Накануне Кобахидзе заявил о невозможности нормализации дипломатических отношений с Россией, сославшись на неприемлемую для Тбилиси позицию Москвы по вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии.