«Зион» наступает: Роскосмос показал захватывающий снимок виновника снегопадов в Москве

Представители «Роскосмоса» опубликовали спутниковые снимки циклона «Зион», который принёс в Москву снегопад. Снимок снежной воронки распластавшейся над центральной часть России выглядит действительно впечатляюще.
«Сегодня на Москву обрушился циклон Зион, который принес с собой снегопады и метели», — говорится в сообщении ведомства.
В госкорпорации уточнили, что снимки сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
О том, что российская столица снова на время погрузится в зиму, чего горожане, если честно, ждали с ноября по январь, синоптики предупреждали несколько дней назад. Как отметила тогда главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, циклон «Зион» не такая уж и аномалия. В принципе, возвращение зимы в апреле случаются, хотя и редко. Один из последних подобных случаев произошел в 1998 году.
Прошлый год в этом смысле был неприятнее нынешнего. Тога, напомнила синоптик, Москва оказалась под снегом 9 мая. Так что лучше уж радоваться снегу в апреле, чем накануне лета. А вот что по праву может считаться аномалией, так это отсутствие снега в российской столице в феврале и марте.
Кроме того, Татьяна Позднякова предупредила, что наступившая неделя вся будет зимней, хотя самых интенсивных снегопадов стоит ждать еще и в понедельник, 7 апреля. Да и температура воздуха останется отрицательной.
Кстати, вряд ли кого-то из горожан капризы природы расстроили или даже напугали. Напротив, москвичи высыпали на улицу, а потом начали делиться веселыми снимками в социальных сетях. О том, как провели жители столицы зимние апрельские выходные, показали фотокорреспонденты сайта KP.RU.
К импровизированному флешмобу присоединилась и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что снегопад не обошел стороной ее дом. Но и там люди не отчаиваются. Поэтому на снегу, лежащем на капоте одной из машин, кто-то написал «Апрель».
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра России, с понедельника до среды днем около ноля, по ночам до −7. В четверг и пятницу ночные заморозки окрепнут до −9 градусов, зато днем +4…+6. В выходные, 12 и 13 апреля, Москву и область накроет новый снегопад, и днем всего −3…+2 градуса.