«Зион» наступает: Роскосмос показал захватывающий снимок виновника снегопадов в Москве

О том, что российская столица снова на время погрузится в зиму, чего горожане, если честно, ждали с ноября по январь, синоптики предупреждали несколько дней назад. Как отметила тогда главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, циклон «Зион» не такая уж и аномалия. В принципе, возвращение зимы в апреле случаются, хотя и редко. Один из последних подобных случаев произошел в 1998 году.