Жителям новых регионов России пересчитают пенсионный стаж

«Согласно принятому в конце прошлого года закону о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, с 1 июля их трудовой стаж для учета страховой пенсии будет считаться иначе», — рассказала Леонова в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, новый закон регулирует расчет трудового стажа исключительно для тех пенсионеров, которые до пенсии работали в таких территориях, как ЛДНР, Запорожская и Херсонская области, и которые на данный момент являются гражданами РФ. В страховой период теперь включается работа на указанных территориях с определенных дат.