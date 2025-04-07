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Врач раскрыла неочевидные функции мелатонина в организме

Гинеколог Абсатарова: Гормон сна может снижать риск развития рака.

Источник: Комсомольская правда

Мелатонин, известный как «гормон сна», играет важную роль не только в регулировании режима бодрствования, но и в защите организма. Его недостаток может приводить к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и даже повышенному риску развития серьезных заболеваний.

— Мелатонин — это не просто гормон сна, но и мощный антиоксидант. Он укрепляет иммунитет, защищает клетки от старения и обладает онкопротективным эффектом, то есть может снижать риск развития рака, — рассказала KP.RU врач акушер-гинеколог Юлия Абсатарова, старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.

По словам медика, хронический дефицит мелатонина может вызывать бессонницу, снижать защитные функции организма и даже влиять на репродуктивное здоровье женщин. Современные условия жизни — ночная работа, гаджеты перед сном, искусственное освещение — мешают его естественной выработке.

Важно соблюдать режим сна и минимизировать воздействие искусственного света в ночное время.