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«Мы теряем в пользу Китая сотни млрд долларов»: Трамп заявил о намерении разобраться с торговым дефицитом

Трамп поставил ультиматум Китаю по таможенным пошлинам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует отступать и снимать введенные против Китая и других стран пошлины. Отношения с Пекином у Вашингтона особые. Белый дом не будет заключать с государством новых сделок, пока КНР не решит проблему торгового дефицита, сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер подчеркнул, что с этим делом нужно срочно разобраться. Дональд Трамп, при этом, говорил о торговом дефиците исключительно с китайской стороной. Другие государства не обсуждались.

«Мы теряем в пользу Китая сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — подытожил президент США.

Пекин уже сообщил о вводе ответных тарифов в 34%. Эксперты подсчитали, чем это обернется для жителей США. Они пришли к выводу, что американцы вскоре не будут покупать iPhone, продукция станет слишком дорогой. Это связано с наценкой на импорт из Китая.