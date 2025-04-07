«Мы теряем в пользу Китая сотни млрд долларов»: Трамп заявил о намерении разобраться с торговым дефицитом

Пекин уже сообщил о вводе ответных тарифов в 34%. Эксперты подсчитали, чем это обернется для жителей США. Они пришли к выводу, что американцы вскоре не будут покупать iPhone, продукция станет слишком дорогой. Это связано с наценкой на импорт из Китая.