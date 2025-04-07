«Мы теряем в пользу Китая сотни млрд долларов»: Трамп заявил о намерении разобраться с торговым дефицитом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует отступать и снимать введенные против Китая и других стран пошлины. Отношения с Пекином у Вашингтона особые. Белый дом не будет заключать с государством новых сделок, пока КНР не решит проблему торгового дефицита, сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Американский лидер подчеркнул, что с этим делом нужно срочно разобраться. Дональд Трамп, при этом, говорил о торговом дефиците исключительно с китайской стороной. Другие государства не обсуждались.
«Мы теряем в пользу Китая сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — подытожил президент США.
Пекин уже сообщил о вводе ответных тарифов в 34%. Эксперты подсчитали, чем это обернется для жителей США. Они пришли к выводу, что американцы вскоре не будут покупать iPhone, продукция станет слишком дорогой. Это связано с наценкой на импорт из Китая.