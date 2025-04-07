Штрафы и ДТП начали влиять на стоимость страховки: что нужно знать

Что изменится в системе классов?
Действующая система, работающая с 2007 года, включает 15 классов, но теперь в нее добавят три новых — А, М1 и М2, с повышающими коэффициентами до 3,5.
- Классы М1 и М2 будут присваиваться водителям, которые три и более раз за год стали виновниками ДТП. Для них стоимость страховки значительно вырастет.
- Для аккуратных водителей, которые более пяти лет не попадали в аварии (13-й класс), цена полиса, наоборот, снизится.
Как штрафы повлияют на страховку?
Раньше класс водителя снижался только из-за аварий, но теперь учитываться будут и повторные грубые нарушения ПДД, такие как:
- превышение скорости на 40 километров в час и более;
- выезд на встречную полосу;
- создание аварийной ситуации.
Если водитель трижды и более нарушит эти правила в течение срока действия страховки, то при ДТП его класс упадет сильнее, чем у тех, кто ездит без штрафов.