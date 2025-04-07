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Штрафы и ДТП начали влиять на стоимость страховки: что нужно знать

Сегодня в Казахстане вступили в силу обновленная система «бонус-малус», которая определяет стоимость страховки. Главное изменение — теперь на цену страховки будут влиять не только ДТП, но и серьезные нарушения ПДД, передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

Что изменится в системе классов?

Действующая система, работающая с 2007 года, включает 15 классов, но теперь в нее добавят три новых — А, М1 и М2, с повышающими коэффициентами до 3,5.

  • Классы М1 и М2 будут присваиваться водителям, которые три и более раз за год стали виновниками ДТП. Для них стоимость страховки значительно вырастет.
  • Для аккуратных водителей, которые более пяти лет не попадали в аварии (13-й класс), цена полиса, наоборот, снизится.

Как штрафы повлияют на страховку?

Раньше класс водителя снижался только из-за аварий, но теперь учитываться будут и повторные грубые нарушения ПДД, такие как:

  • превышение скорости на 40 километров в час и более;
  • выезд на встречную полосу;
  • создание аварийной ситуации.

Если водитель трижды и более нарушит эти правила в течение срока действия страховки, то при ДТП его класс упадет сильнее, чем у тех, кто ездит без штрафов.