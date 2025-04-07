Власти Новосибирска прокомментировали салют к 9 мая

«Парад и все мероприятия пройдут на самом высоком уровне. Мы понимаем значимость этой даты и наш священный долг отдать дань уважения тем, кто прошел тропами войны, прославил русский дух и русское оружие. Мы прекрасно понимаем, что несем еще одно важное звание — “Город трудовой доблести”. Поэтому все традиционные мероприятия пройдут на более качественном организационном уровне», — рассказал Максим Кудрявцев.