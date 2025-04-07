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Власти Новосибирска прокомментировали салют к 9 мая

Новосибирские власти активно подготавливаются к празднованию Дня Победы.

В Новосибирске подготавливаются к Дню Победы. Как пишет портал Сиб.фм, мэр города дал комментарии насчет празднования.

«Парад и все мероприятия пройдут на самом высоком уровне. Мы понимаем значимость этой даты и наш священный долг отдать дань уважения тем, кто прошел тропами войны, прославил русский дух и русское оружие. Мы прекрасно понимаем, что несем еще одно важное звание — “Город трудовой доблести”. Поэтому все традиционные мероприятия пройдут на более качественном организационном уровне», — рассказал Максим Кудрявцев.

Градоначальник также рассказал, что в областном центре все объекты будут приведены в нормативное состояние.

Что касается салюта, то тут мэр отметил, что на данный момент вопрос открыт. Помимо этого, обсуждается проведение акции «Бессмертный полк».