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В заливе Петра Великого обнаружили затонувшую в 1941 году подлодку «Малютка»

20-летние поиски подводной лодки ТОФ «Малютка» увенчались успехом.

Источник: Комсомольская правда

Подводные лодки «М-49» и «М-63» Тихоокеанского флота затонули в 1941 году. Их поиск начали примерно 20 лет назад. В апреле 2025 года лодку типа «Малютка», предположительно, «М-49», удалось найти. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ, пишет ТАСС.

Подлодку обнаружили в акватории залива Петра Великого. Для поисковых работ привлекли ветеранские организации моряков. В операции участвовали и суда ТОФ.

«Обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа “Малютка”. Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой “М-49” Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — заявили в пресс-службе ТОФ.

В Минобороны РФ, тем временем, сообщили об ударе ВС России по ресторану в Кривом Роге. В этом заведении проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов.