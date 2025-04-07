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Движение транспорта ограничили на развязке на улице Ленинградской в Хабаровске

На объекте приступили ко второму этапу реконструкции.

Источник: Мэрия Хабаровска

Дорожники приступили ко второму этапу реконструкции проблемной транспортной развязки на улице Ленинградской в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы по объекту ведутся благодаря финансированию, выделенному в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, за текущий сезон специалистам подрядной организации предстоит заменить защитное барьерное ограждение, смонтировать новую систему освещения проезжей части развязки, восстановить водоотведение, а также привести в порядок съезды. Не забудут дорожники и о деформационных швах. Свои обязательства подрядчик должен выполнить до октября.

— Сейчас мы ограничили движение в непосредственной близости от барьерного ограждения, так как начинаем его демонтаж. Оно будет заменено на новое. Также будем заходить на ремонт тротуара, — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.

Напомним, что первый этап реконструкции транспортной развязки «Улица Ленинградская — Проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе» был завершён в прошлом году. Рабочие произвели устройство двухслойного покрытия из высокоплотного асфальтобетона на основном ходе развязки, заменили защитный слой бетонных сооружений и отремонтировали деформационные швы.