Движение транспорта ограничили на развязке на улице Ленинградской в Хабаровске

— Сейчас мы ограничили движение в непосредственной близости от барьерного ограждения, так как начинаем его демонтаж. Оно будет заменено на новое. Также будем заходить на ремонт тротуара, — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.