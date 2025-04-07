Гендиректор омского «Авангарда» Чистяков прокомментировал серию плей-офф

Чистяков отметил, что значительную роль в успехе команды сыграли настрой игроков и поддержка болельщиков. Генеральный директор выразил благодарность всем, кто пришёл на матч и оказал поддержку команде на «G-Drive Арене». Он отметил, что вся серия была насыщена эмоциями и напряжением, а уровень игры был на высоте.