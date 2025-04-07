Гендиректор омского «Авангарда» Чистяков прокомментировал серию плей-офф

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал победу команды над «Металлургом» в серии плей-офф, которая завершилась со счётом 4:2. В решающем матче, состоявшемся 5 апреля, омичи одержали победу с результатом 3:2, что позволило им выйти в четвертьфинал.
Чистяков отметил, что значительную роль в успехе команды сыграли настрой игроков и поддержка болельщиков. Генеральный директор выразил благодарность всем, кто пришёл на матч и оказал поддержку команде на «G-Drive Арене». Он отметил, что вся серия была насыщена эмоциями и напряжением, а уровень игры был на высоте.
«Что за серия! Даже и не представляю, с чего начать — таким лихим вихрем пронеслись все матчи. Высоченный темп игры. Максимальный уровень жёсткости борьбы. Предельный накал страстей. Мощнейший настрой обеих команд. Высшее качество хоккея. Драма, державшая в напряжении до последних секунд серии», — отметил Чистяков.
Чистяков подчеркнул важность способности игроков выкладываться на максимум в критические моменты плей-офф.
Теперь команда может немного отдохнуть и восстановить силы перед следующим раундом. Генеральный директор выразил уверенность, что с таким настроем хоккеисты «Авангарда» смогут показать достойную игру в следующих матчах.