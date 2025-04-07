Рекорд Гретцки был побит: Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

«Честно говоря, я даже не мечтал об этом. Спасибо Илье Сорокину за этот гол — ты молодец, брат! Спасибо всем, кто пришел на матч, и всем россиянам за поддержку. Это наша общая победа! Моя семья — мама, жена, дети, тесть — я люблю вас, мы вместе дошли до этого», — поделился Овечкин первыми эмоциями после триумфа в Нью-Йорке.