Рекорд Гретцки был побит: Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

6 апреля стало исторической датой для мирового хоккея: российский хоккеист Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», годами приближавшийся к рекорду канадской легенды Уэйна Гретцки, наконец превзошел его результат по количеству забитых шайб в НХЛ, став новым рекордсменом лиги. Так, хоккеист забросил свою 895-ю шайбу за 1487 игр в регулярных чемпионатах.
«Честно говоря, я даже не мечтал об этом. Спасибо Илье Сорокину за этот гол — ты молодец, брат! Спасибо всем, кто пришел на матч, и всем россиянам за поддержку. Это наша общая победа! Моя семья — мама, жена, дети, тесть — я люблю вас, мы вместе дошли до этого», — поделился Овечкин первыми эмоциями после триумфа в Нью-Йорке.
Весь хоккейный мир наблюдал за матчем «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс», в котором российский форвард Александр Овечкин мог побить 25-летний рекорд Уэйна Гретцки — сам канадский легендарный хоккеист лично присутствовал на игре.
Во втором периоде матча при счете 0:2 не в пользу «Вашингтона» Александр Овечкин получил точную передачу и молниеносным броском отправил шайбу в сетку ворот «Айлендерс» — этот исторический гол, ставший кульминацией его многолетней карьеры в НХЛ.
Рекорд Овечкина вызвал волну поздравлений: президент КХЛ Алексей Морозов первым назвал его легендой российского хоккея, подчеркнув, что упорство и мастерство спортсмена десятилетиями вдохновляют миллионы фанатов. В лиге пожелали ему новых побед в НХЛ, а в соцсетях коллеги и болельщики единодушно отмечали, что это достижение — лишь этап в выдающейся карьере, за которым последуют новые свершения.
Напомним, что Александр Овечкин, дебютировавший в НХЛ в 2005 году, за свою блестящую карьеру завоевал множество престижных наград, включая девять трофеев «Морис Ришар» как лучший снайпер сезона.
Для России его достижение стало поистине национальным триумфом — москвич, воспитанник «Динамо», давно превратился в живую легенду отечественного спорта. Особую гордость у болельщиков вызывает его капитанский подвиг 2018 года, когда Овечкин впервые привёл «Вашингтон» к заветному Кубку Стэнли, продемонстрировав качества настоящего лидера.