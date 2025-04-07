Конкурс «Лучший ученик года» стартовал в Иркутской области

«Этот конкурс уникален тем, что он не о конкуренции, а о дружеской атмосфере и общении. За 25-летнюю историю через него прошли более тысячи участников, для которых он стал источником вдохновения, уверенности в себе, стремления к новым высотам. И еще “ЛУГ” — это всегда обретение новых друзей. Конкурс помогает найти жизненные ориентиры и поддержку на многие годы», — сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.