Конкурс «Лучший ученик года» стартовал в Иркутской области

В Иркутской области стартовал XXV региональный конкурс «Лучший ученик года» (12+) в пятницу, 5 апреля. Открытие конкурса посетил министр образования области Максим Парфенов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
В этом году конкурс посвящен Году защитника Отечества, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организацией конкурса руководил Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей», созданный по национальной программе «Образование».
«Этот конкурс уникален тем, что он не о конкуренции, а о дружеской атмосфере и общении. За 25-летнюю историю через него прошли более тысячи участников, для которых он стал источником вдохновения, уверенности в себе, стремления к новым высотам. И еще “ЛУГ” — это всегда обретение новых друзей. Конкурс помогает найти жизненные ориентиры и поддержку на многие годы», — сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Конкурсом предусмотрено два тура. Жюри определит победителей в пяти номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Интеллект года» и «Спортсмен года». Один из них станет абсолютным победителем. Подведение итогов состоится 8 апреля.