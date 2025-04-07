В заливе Петра Великого нашли подводную лодку, пропавшую в 1941 году

Отмечается, что связь с данной подлодкой потерялась еще 16 августа 1941 года. На ней находился экипаж из 22 человек. Поиски судна велись на протяжении нескольких десятилетий. К поискам также были подключены ветеранские организации моряков-подводников в качестве добровольцев.