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В заливе Петра Великого нашли подводную лодку, пропавшую в 1941 году

В заливе Петра Великого у берегов Японского моря обнаружена подводная лодка «М-49», пропавшая еще во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Тихоокеанский флот (ТОФ), отмечая, что поиски подлодки начались приблизительно 20 лет назад с участием ветеранских организаций.

В заливе Петра Великого обнаружили подлодку времен ВОВ.

В заливе Петра Великого у берегов Японского моря обнаружена подводная лодка «М-49», пропавшая еще во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Тихоокеанский флот (ТОФ), отмечая, что поиски подлодки начались приблизительно 20 лет назад с участием ветеранских организаций.

«В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа “Малютка”. Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой “М-49” Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ТОФ. Его передает РИА Новости.

Отмечается, что связь с данной подлодкой потерялась еще 16 августа 1941 года. На ней находился экипаж из 22 человек. Поиски судна велись на протяжении нескольких десятилетий. К поискам также были подключены ветеранские организации моряков-подводников в качестве добровольцев.

Определение типа и местоположения подлодки стало возможным благодаря работе экипажа спасательного судна «Игорь Белоусов». Специалисты использовали подводные телеуправляемые аппараты для изучения объекта и подтвердили, что размеры, форма и вооружение найденной лодки соответствуют характеристикам субмарин типа «Малютка».