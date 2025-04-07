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Красноярский музыкальный театр готовит майскую премьеру «Монумент»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 мая на малой сцене Красноярского музыкального театра состоится премьера пластического спектакля «Монумент».

Источник: Соцсети

Спектакль не привязан к конкретным историческим событиям, а затрагивает универсальные темы: человеческую боль, утрату, героизм, память и последствия военных конфликтов.

Хореограф-постановщик Артем Игнатьев использует выразительную хореографию и работу с телом, чтобы создать атмосферу, которая переносит зрителя в разные эпохи — от древних сражений до войн настоящего и будущего. Спектакль становится диалогом со своей памятью, размышлением о цене мира и любви, а также данью уважения всем, кто защищал свою землю.

«Монумент» — это призыв к сохранению мира для будущих поколений, рассказывают в театре. Музыкальный приглашает красноярцев на премьеру 7 мая.

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