Красноярский музыкальный театр готовит майскую премьеру «Монумент»

Хореограф-постановщик Артем Игнатьев использует выразительную хореографию и работу с телом, чтобы создать атмосферу, которая переносит зрителя в разные эпохи — от древних сражений до войн настоящего и будущего. Спектакль становится диалогом со своей памятью, размышлением о цене мира и любви, а также данью уважения всем, кто защищал свою землю.