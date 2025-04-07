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В Башкирию возвращается 20-градусное тепло

В Башкирию возвращается 20-градусное тепло. По прогнозам синоптиков, уже сегодня днем воздух по региону прогреется до +10, +15°, по югу до +19°7. Ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный умеренный.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Башинформ

Во вторник, 8 апреля, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, по северу до −3°, днем +15, +20°.

В среду, 9 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь, днем кратковременные дожди, локально грозы. По юго-востоку республики без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +9, +14°, по юго-востоку до +16, +21°.