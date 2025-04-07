В Башкирию возвращается 20-градусное тепло. По прогнозам синоптиков, уже сегодня днем воздух по региону прогреется до +10, +15°, по югу до +19°7. Ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный умеренный.