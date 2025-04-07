В Башкирию возвращается 20-градусное тепло

Во вторник, 8 апреля, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, по северу до −3°, днем +15, +20°.
В среду, 9 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь, днем кратковременные дожди, локально грозы. По юго-востоку республики без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +9, +14°, по юго-востоку до +16, +21°.