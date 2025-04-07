В Тайшетском районе из-за урагана пострадало 146 многоквартирных домов

— В Юртах для ремонта крыш 27 пострадавших домов необходимо от одного до четырех листов кровельного материала, в четырёх случаях — от 10 до 15 листов. В Тайшете ситуация куда более критичная. У 34 домов снесло более 100 квадратных метров кровли, в том числе у 14 домов — более 200 кв. м. Общий объём повреждений достиг 10 148 квадратных метров, — сообщают в агентстве.