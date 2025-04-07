В Тайшетском районе из-за урагана пострадало 146 многоквартирных домов

Штормовой ветер, бушевавший в регионе 5 апреля 2025, повредил крыши 146 многоквартирных домов в Тайшетском районе. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию района.
Дефекты обнаружены в 92 зданиях в Тайшете, в Бирюсинске — 23, в поселке Юрты — 31. Меньше всех пострадал Бирюсинск, там зафиксированы лишь незначительные повреждения кровли.
— В Юртах для ремонта крыш 27 пострадавших домов необходимо от одного до четырех листов кровельного материала, в четырёх случаях — от 10 до 15 листов. В Тайшете ситуация куда более критичная. У 34 домов снесло более 100 квадратных метров кровли, в том числе у 14 домов — более 200 кв. м. Общий объём повреждений достиг 10 148 квадратных метров, — сообщают в агентстве.
Помимо этого пострадали еще 58 многоквартирных домов, однако повреждения небольшие — не более 100 квадратных метров. Общая площадь достигала 1 748 кв. м.
Отметим, что есть риск подтопления квартир на верхних этажах. Причиной стали осадки, продолжающиеся с ночи. Сейчас рабочие продолжают устранять последствия непогоды.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области шесть районов пострадали от урагана.