Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшетском районе из-за урагана пострадало 146 многоквартирных домов

Специалисты продолжают устранять последствия непогоды.

Источник: Администрация Тайшетского района

Штормовой ветер, бушевавший в регионе 5 апреля 2025, повредил крыши 146 многоквартирных домов в Тайшетском районе. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию района.

Дефекты обнаружены в 92 зданиях в Тайшете, в Бирюсинске — 23, в поселке Юрты — 31. Меньше всех пострадал Бирюсинск, там зафиксированы лишь незначительные повреждения кровли.

— В Юртах для ремонта крыш 27 пострадавших домов необходимо от одного до четырех листов кровельного материала, в четырёх случаях — от 10 до 15 листов. В Тайшете ситуация куда более критичная. У 34 домов снесло более 100 квадратных метров кровли, в том числе у 14 домов — более 200 кв. м. Общий объём повреждений достиг 10 148 квадратных метров, — сообщают в агентстве.

Помимо этого пострадали еще 58 многоквартирных домов, однако повреждения небольшие — не более 100 квадратных метров. Общая площадь достигала 1 748 кв. м.

Отметим, что есть риск подтопления квартир на верхних этажах. Причиной стали осадки, продолжающиеся с ночи. Сейчас рабочие продолжают устранять последствия непогоды.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области шесть районов пострадали от урагана.