В Красноярске молодую маму с ребенком в коляске не пустили в магазин

Жительница Красноярска пожаловалась на магазин, в который ее не пустили с коляской. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Девушка пришла с годовалым ребенком в коляске в магазин «Мир одежды и обуви» на Мартынова, но охранник ее не пустил внутрь, мотивируя отказ тем, что от колес коляски остаются следы. Ей пришлось отказаться от покупок.
В Роспотребнадзоре отметили, что запрет на посещение магазина с детскими колясками противоречит действующему законодательству и ущемляет права потребителей.
Владельцу магазина объявлено предостережение.
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