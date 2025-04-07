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В Красноярске молодую маму с ребенком в коляске не пустили в магазин

Девушка пожаловалась в Роспотребнадзор.

Жительница Красноярска пожаловалась на магазин, в который ее не пустили с коляской. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Девушка пришла с годовалым ребенком в коляске в магазин «Мир одежды и обуви» на Мартынова, но охранник ее не пустил внутрь, мотивируя отказ тем, что от колес коляски остаются следы. Ей пришлось отказаться от покупок.

В Роспотребнадзоре отметили, что запрет на посещение магазина с детскими колясками противоречит действующему законодательству и ущемляет права потребителей.
Владельцу магазина объявлено предостережение.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем полезны тыквенные семечки и как их выбирать.