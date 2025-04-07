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Россиянам перечислили главные подводные камни применения уколов от лишнего веса

Эндокринолог Мокрышева: Уколы похудения могут дать рикошет по здоровью в будущем.

Источник: Комсомольская правда

Все больше людей надеются сбросить вес с помощью «волшебных» препаратов, снижающих аппетит. Однако эксперты предупреждают, что такие методы имеют свои подводные камни. Об этом KP.RU рассказала Наталья Мокрышева, директор ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН.

«Препарат может оказывать влияние на желудок и кишечник, вызывать тошноту, рвоту, диарею, головную боль, усталость, боли в животе, изменение вкуса еды. Но ученые работают над проблемой и сейчас эти побочные явления уже не так сильно выражены», — объяснила эндокринолог.

Главная сложность такого похудения — не просто сбросить вес, а удержать результат после отмены препарата. Сделать это удается далеко не всем. Также неизвестно, как длительное применение этих средств скажется на здоровье в будущем.

«Возможно, мы получим какой-то “рикошет” по здоровью с течением времени, который потребует от нас новых решений», — сказала Мокрышева.

Важно подбирать средство индивидуально, с учетом особенностей метаболизма. Самостоятельное применение «чудо-уколов» может серьезно нарушить обмен веществ. Не все переносят такие препараты хорошо.