Россиянам перечислили главные подводные камни применения уколов от лишнего веса

Все больше людей надеются сбросить вес с помощью «волшебных» препаратов, снижающих аппетит. Однако эксперты предупреждают, что такие методы имеют свои подводные камни. Об этом KP.RU рассказала Наталья Мокрышева, директор ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН.
«Препарат может оказывать влияние на желудок и кишечник, вызывать тошноту, рвоту, диарею, головную боль, усталость, боли в животе, изменение вкуса еды. Но ученые работают над проблемой и сейчас эти побочные явления уже не так сильно выражены», — объяснила эндокринолог.
Главная сложность такого похудения — не просто сбросить вес, а удержать результат после отмены препарата. Сделать это удается далеко не всем. Также неизвестно, как длительное применение этих средств скажется на здоровье в будущем.
«Возможно, мы получим какой-то “рикошет” по здоровью с течением времени, который потребует от нас новых решений», — сказала Мокрышева.
Важно подбирать средство индивидуально, с учетом особенностей метаболизма. Самостоятельное применение «чудо-уколов» может серьезно нарушить обмен веществ. Не все переносят такие препараты хорошо.