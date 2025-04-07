Более 230 нарушений на дорогах Новосибирска выявили за сутки

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия в центре Новосибирска 4 апреля. И всего за сутки правоохранители выявили более 230 нарушений на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.