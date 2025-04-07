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Более 230 нарушений на дорогах Новосибирска выявили за сутки

Полицейские провели рейд 4 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия в центре Новосибирска 4 апреля. И всего за сутки правоохранители выявили более 230 нарушений на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Было задержано девять водителей в нетрезвом состоянии, шесть человек, не имеющих права управления, а также выявлено семь фактов незаконного переоборудования транспорта, — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что автоинспекторы не только ловили нарушителей Правил дорожного движения, но еще и проводили профилактическую работу с лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности.

— Подобные рейды сотрудниками ГАИ будут проводиться на регулярной основе в различных районах областного центра, — резюмировали в ведомстве.