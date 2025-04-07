В Казахстане объявлены штормовые предупреждения: угроза подтоплений сохраняется

Согласно данным РГП «Казгидромет», с 7 по 11 апреля 2025 года на территории ряда регионов страны сохраняется высокая вероятность стихийных и опасных гидрометеорологических явлений, включая подтопления, резкий подъём уровня воды на реках, образование ледовых заторов, а также угрозу схода лавин в горных районах, передает ИА El.kz.