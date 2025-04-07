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В Казахстане объявлены штормовые предупреждения: угроза подтоплений сохраняется

Согласно данным РГП «Казгидромет», с 7 по 11 апреля 2025 года на территории ряда регионов страны сохраняется высокая вероятность стихийных и опасных гидрометеорологических явлений, включая подтопления, резкий подъём уровня воды на реках, образование ледовых заторов, а также угрозу схода лавин в горных районах, передает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: EL.kz

Уровни воды на критических отметках.

В Северо-Казахстанской области:

— На реке Есиль в районе Петропавловска уровень воды достиг 900 см при опасной отметке 940 см. Ожидается дальнейшее повышение из-за перелива через плотину Сергеевского водохранилища.

— На озере Большой Тарангул (Корнеевка) уровень составил 348 см при критических 365 см.

В Акмолинской области:

— На реке Жабай в Атбасаре уровень превысил опасный рубеж и достиг 721 см.

— В Журавлевке (р. Боксук) зафиксировано превышение — 695 см при опасных 690 см.

— В Калкутане — перелив через дорогу, уровень воды составил 645 см (опасный — 630 см).

В Ұлытау и Карагандинской областях:

— На реке Шерубайнура (п. Шопа) уровень близок к опасному — 406 см из 450 см.

— На реке Жезды (Ұлытау) — 209 см из 240 см.

При дальнейшем повышении уровня воды возможны разливы и подтопления: домов и хозяйственных построек в пойменных зонах, участков дорог местного значения, населённых пунктов, расположенных ниже по течению.

Ледоход и заторы

Во многих районах наблюдается ослабление ледовой обстановки и начало ледохода, что также увеличивает риск заторов и резкого подъёма воды.

Опасность лавин

С 5 по 8 апреля в горных районах Алматы, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей сохраняется опасность схода снежных лавин из-за потепления, дождей и нестабильного снежного покрова. Жителям не рекомендуется выход на заснеженные склоны.

Штормовые явления

7 апреля в разных регионах прогнозируются:

Грозы, сильные дожди, град — в Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областях.

Порывистый ветер до 28 м/с — в Шымкенте, Таразе, Жезказгане и других населённых пунктах.

Туманы — в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.