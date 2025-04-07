В Казахстане объявлены штормовые предупреждения: угроза подтоплений сохраняется

Уровни воды на критических отметках.
В Северо-Казахстанской области:
— На реке Есиль в районе Петропавловска уровень воды достиг 900 см при опасной отметке 940 см. Ожидается дальнейшее повышение из-за перелива через плотину Сергеевского водохранилища.
— На озере Большой Тарангул (Корнеевка) уровень составил 348 см при критических 365 см.
В Акмолинской области:
— На реке Жабай в Атбасаре уровень превысил опасный рубеж и достиг 721 см.
— В Журавлевке (р. Боксук) зафиксировано превышение — 695 см при опасных 690 см.
— В Калкутане — перелив через дорогу, уровень воды составил 645 см (опасный — 630 см).
В Ұлытау и Карагандинской областях:
— На реке Шерубайнура (п. Шопа) уровень близок к опасному — 406 см из 450 см.
— На реке Жезды (Ұлытау) — 209 см из 240 см.
При дальнейшем повышении уровня воды возможны разливы и подтопления: домов и хозяйственных построек в пойменных зонах, участков дорог местного значения, населённых пунктов, расположенных ниже по течению.
Ледоход и заторы
Во многих районах наблюдается ослабление ледовой обстановки и начало ледохода, что также увеличивает риск заторов и резкого подъёма воды.
Опасность лавин
С 5 по 8 апреля в горных районах Алматы, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей сохраняется опасность схода снежных лавин из-за потепления, дождей и нестабильного снежного покрова. Жителям не рекомендуется выход на заснеженные склоны.
Штормовые явления
7 апреля в разных регионах прогнозируются:
Грозы, сильные дожди, град — в Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областях.
Порывистый ветер до 28 м/с — в Шымкенте, Таразе, Жезказгане и других населённых пунктах.
Туманы — в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.