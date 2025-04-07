Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровска похитил деньги и телефон у случайного прохожего

Молодой человек задержан за уличный грабеж.

Источник: Комсомольская правда

21-летний житель Хабаровска был задержан по подозрению в совершении грабежа. Он напал на прохожего в гаражном кооперативе на улице Тихоокеанской, забрал деньги и мобильный телефон. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Все произошло днем, когда между мужчиной и случайно оказавшимся в кооперативе прохожим возник конфликт.

«Молодой человек обвинил потерпевшего в распространении наркотиков и потребовал показать содержимое его карманов и рюкзака. Не найдя запрещенных веществ, он забрал у мужчины девять тысяч рублей и мобильный телефон. Ущерб составил 27 тысяч рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Задержанный оказался ранее судимым за кражи. Он признался, что продал телефон за три тысячи рублей, а деньги потратил на личные нужды. В его отношении открыто уголовное дело, он помещен в изолятор.