Житель Хабаровска похитил деньги и телефон у случайного прохожего

21-летний житель Хабаровска был задержан по подозрению в совершении грабежа. Он напал на прохожего в гаражном кооперативе на улице Тихоокеанской, забрал деньги и мобильный телефон. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Все произошло днем, когда между мужчиной и случайно оказавшимся в кооперативе прохожим возник конфликт.
«Молодой человек обвинил потерпевшего в распространении наркотиков и потребовал показать содержимое его карманов и рюкзака. Не найдя запрещенных веществ, он забрал у мужчины девять тысяч рублей и мобильный телефон. Ущерб составил 27 тысяч рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Задержанный оказался ранее судимым за кражи. Он признался, что продал телефон за три тысячи рублей, а деньги потратил на личные нужды. В его отношении открыто уголовное дело, он помещен в изолятор.