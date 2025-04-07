Житель Хабаровска похитил деньги и телефон у случайного прохожего

«Молодой человек обвинил потерпевшего в распространении наркотиков и потребовал показать содержимое его карманов и рюкзака. Не найдя запрещенных веществ, он забрал у мужчины девять тысяч рублей и мобильный телефон. Ущерб составил 27 тысяч рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.