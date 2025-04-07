Глава ФБР Патель пришёл к Овечкину после установления им рекорда

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель пришёл в раздевалку команды «Вашингтон Кэпиталз», чтобы пообщаться с её нападающим Александром Овечкиным, который побил рекорд по числу голов, забитых в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вместе с главой ведомства прибыл канадский спортсмен Уэйн Гретцки, достижение которого российский хоккеист смог превзойти. Руководитель ФБР поздравил Овечкина с рекордом.
Патель выразил восхищение игрой нападающего «Вашингтон Кэпиталз». По его словам, достигнутый результат является «потрясающим событием».
Напомним, 6 апреля Овечкин в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс» забил свой 895-й гол в рамках чемпионатов НХЛ. В честь рекорда хоккеисту устроили в раздевалке пивной душ.
Российский хоккеист Александр Кожевников в разговоре с aif.ru заявил, что покорять спортивные вершины Овечкину помогают его талант, тренировки, любовь к хоккею и семья.