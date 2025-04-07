В Омской области 94 тысячи жителей установили самозапрет на кредиты

За месяц работы сервиса на портале «Госуслуги» более 94 тысяч омичей оформили самозапрет на выдачу кредитов. Сервис был запущен 1 марта 2025 года и стал пользоваться небывалым спросом у омичей.
По данным Министерства цифрового развития и связи региона, высокий спрос на услугу обусловлен, вероятно, ростом киберпреступлений. Ранее областная прокуратура сообщила о 1238 зарегистрированных случаях хищений с использованием IT-технологий с начала года, на сумму более 377 миллионов рублей.
Самозапрет на кредиты устанавливается дистанционно и не влияет на уже существующие кредитные обязательства. Услуга доступна только для личного использования и не может быть оформлена по доверенности. Запрет может быть отменен и установлен повторно в любое время. Кроме того, банкам устанавливается дополнительное время для выдачи кредитов. Сумму свыше 50 тысяч рублей запросить можно только для выдачи на следующий день. Ранее мы писали, что осужденный за групповую аферу сотрудник ОмГТУ в одиночку возместил вузу 1,8 млн.