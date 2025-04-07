В Омской области 94 тысячи жителей установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты устанавливается дистанционно и не влияет на уже существующие кредитные обязательства. Услуга доступна только для личного использования и не может быть оформлена по доверенности. Запрет может быть отменен и установлен повторно в любое время. Кроме того, банкам устанавливается дополнительное время для выдачи кредитов. Сумму свыше 50 тысяч рублей запросить можно только для выдачи на следующий день. Ранее мы писали, что осужденный за групповую аферу сотрудник ОмГТУ в одиночку возместил вузу 1,8 млн.