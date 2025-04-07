В ряде регионов России будут по-новому считать пенсии: названа дата

В соответствии с новыми правилами, за каждый полный год работы начисляется 1 коэффициент, за месяц — 1/12 коэффициента, а за день — 1/360. При этом все периоды трудовой деятельности должны быть подтверждены документально. По словам Леоновой, если документы отсутствуют, страховые периоды устанавливает межведомственная комиссия в рамках процедуры, предусмотренной законодательством.