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В ряде регионов России будут по-новому считать пенсии: названа дата

Финансист Леонова: пенсии в новых регионах РФ начнут считать по-новому с июля.
Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года в России вступит в силу новый порядок расчета трудового стажа для назначения страховых пенсий жителям новых регионов России, установленный законом о пенсионном обеспечении этих территорий. Об этом проинформировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».

Закон вводит особый порядок расчета трудового стажа исключительно для пенсионеров — граждан России, которые работали на территориях новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) до выхода на пенсию.

В соответствии с новыми правилами, за каждый полный год работы начисляется 1 коэффициент, за месяц — 1/12 коэффициента, а за день — 1/360. При этом все периоды трудовой деятельности должны быть подтверждены документально. По словам Леоновой, если документы отсутствуют, страховые периоды устанавливает межведомственная комиссия в рамках процедуры, предусмотренной законодательством.

Накануне депутат ГД Анатолий Никитин рассказал, что срочная пенсионная выплата положена людям со стажем в 15 лет.