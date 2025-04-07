В ряде регионов России будут по-новому считать пенсии: названа дата

С 1 июля 2025 года в России вступит в силу новый порядок расчета трудового стажа для назначения страховых пенсий жителям новых регионов России, установленный законом о пенсионном обеспечении этих территорий. Об этом проинформировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».
Закон вводит особый порядок расчета трудового стажа исключительно для пенсионеров — граждан России, которые работали на территориях новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) до выхода на пенсию.
В соответствии с новыми правилами, за каждый полный год работы начисляется 1 коэффициент, за месяц — 1/12 коэффициента, а за день — 1/360. При этом все периоды трудовой деятельности должны быть подтверждены документально. По словам Леоновой, если документы отсутствуют, страховые периоды устанавливает межведомственная комиссия в рамках процедуры, предусмотренной законодательством.
Накануне депутат ГД Анатолий Никитин рассказал, что срочная пенсионная выплата положена людям со стажем в 15 лет.