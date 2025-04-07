Новые дороги и надземный переход появятся в Шымкенте

В список этих объектов вошли: продолжение проспекта Кунаева (этапы 2, 5 и 6), реконструкция кольцевой дороги А-2 (этапы 5−8), строительство продолжений улиц Жандосова, Алтынсарина и Казиева, новая дорога между микрорайоном Асар и Шымсити, а также надземный пешеходный переход на пересечении улиц Момынова и Тленшина.
Капитальный ремонт проводится на 6 улицах, включая мосты по улицам Юсупова, Тамшыбулака, Жанаконыса, Изенды, Сареми, Жанакурылыс и Койкельды. Средний ремонт ведётся на улицах Казиева, Сасбукаева и Кремлевской.
Кроме того, дорожные работы активно ведутся по районам:
Каратауский район — 141 улица (79,9 км),
Абайский район — 79 улиц (64,7 км),
Енбекшинский район — 72 улицы (34,3 км),
Туранский район — 15 улиц (13,1 км),
Аль-Фарабийский район — 13 улиц (5,7 км).
С начала года в рамках текущего ремонта уложено асфальтобетонное покрытие на 8,7 км дорог по шести улицам: Бейбитшилик, Толстой, Тәуелсіздік, Темирланское шоссе и проспект Байдибек би.
Все работы ведутся по утверждённому графику и направлены на улучшение транспортной доступности, повышение комфорта и безопасности горожан.