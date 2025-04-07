Новые дороги и надземный переход появятся в Шымкенте

В Шымкенте активно реализуются проекты по развитию транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в городе ведутся строительные и реконструкционные работы сразу на 13 крупных объектах, общая протяжённость которых составляет 43,7 км, передает ИА El.kz со ссылкой на городской акимат.