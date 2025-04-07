За что могут отказать в выдаче паспорта: в МВД назвали причины

Граждане России обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Камнем преткновения в этом случае всегда становится фотография. Люди хотят выглядеть на паспорте как можно красивее и моложе. Для этого граждане нередко прибегают к фотошопу или чрезмерному макияжу. Однако именно редактирование фото может стать основанием для отказа в выдаче паспорта, предупредили в МВД России, пишет РИА Новости.
Кроме того, получению документа может помешать наличие цветных линз или очков, оправа которых закрывает глаза. На этих основаниях в 2025 году паспорта не выдали 1,5 тысячам заявителей.
«Одна из причин отказа в приеме документов — неправильно сделанная фотография. Не допускается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки», — рассказали в МВД РФ.
В Министерстве также предупредили о появлении ложных сайтов с предложениями о путевках. Мошенники создают странички с горящими турами и зарабатывают на заядлых путешественниках.