За что могут отказать в выдаче паспорта: в МВД назвали причины

Граждане России обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Камнем преткновения в этом случае всегда становится фотография. Люди хотят выглядеть на паспорте как можно красивее и моложе. Для этого граждане нередко прибегают к фотошопу или чрезмерному макияжу. Однако именно редактирование фото может стать основанием для отказа в выдаче паспорта, предупредили в МВД России, пишет РИА Новости.