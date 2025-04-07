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В Новосибирской области ожидаются перебои ТВ с 7 по 13 апреля

Десять каналов будут работать с перебоями в регионе.

Источник: Mail.ru

С 7 по 13 апреля в Новосибирской области телесигнал будет работать с перебоями. Об этом рассказали специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Уточняется, что на месте будут проводить ремонтные работы оборудований. Поэтому в области могут наблюдаться кратковременные отключения теле- и радиотрансляций.

Данные профилактические работы повлекут за собой отключения передающего оборудования.

Добавляется, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.