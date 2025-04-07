В Новосибирской области ожидаются перебои ТВ с 7 по 13 апреля

С 7 по 13 апреля в Новосибирской области телесигнал будет работать с перебоями. Об этом рассказали специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Уточняется, что на месте будут проводить ремонтные работы оборудований. Поэтому в области могут наблюдаться кратковременные отключения теле- и радиотрансляций.
Данные профилактические работы повлекут за собой отключения передающего оборудования.
Добавляется, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.