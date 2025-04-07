В Омске начался капитальный ремонт Центра восстановительного лечения ДГП № 2

«Отделение восстановительного лечения продолжает свою работу, но пока в несколько стесненных условиях. Приносим извинения нашим пациентам и их родителям за доставленные временные неудобства. Следующим этапом, в 2026 году, помещения, которые занимает ЦВЛ, тоже планируется капитально отремонтировать», — комментирует ремонтные работы главврач ДГП № 2 им. В. Скворцова Александр Антропенко.