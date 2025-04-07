В Омске начался капитальный ремонт Центра восстановительного лечения ДГП № 2

В Центре восстановительного лечения детской городской поликлиники № 2 (ул. Путилова, 3/1) начался капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Демография».
В 2025 году на объекте планируется замена кровли, обновление теплового узла и полная модернизация систем отопления, электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, будет выполнен ремонт законсервированной части здания под современный детский диагностический центр.
Как рассказали в администрации учреждения, отделение восстановительного лечения продолжает работу, но в ограниченных условиях.
«Отделение восстановительного лечения продолжает свою работу, но пока в несколько стесненных условиях. Приносим извинения нашим пациентам и их родителям за доставленные временные неудобства. Следующим этапом, в 2026 году, помещения, которые занимает ЦВЛ, тоже планируется капитально отремонтировать», — комментирует ремонтные работы главврач ДГП № 2 им. В. Скворцова Александр Антропенко.
По словам специалистов, новый отремонтированный корпус детской больницы поможет обеспечить потребности в лечении и реабилитации еще большему количеству юных пациентов Левобережья.