Чем опасен хронический недосып

«Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами. Если отдых недостаточен, их уровень снижается, вместе с чем увеличивается риск заболеваний», — рассказала врач в разговоре с «Газтой.ру». Она добавила, что хронический недосып в целом негативно сказывается на иммунитете, а также провоцирует бесконтрольный набор веса. Недосып провоцирует гормональный дисбаланс: повышается уровень гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и снижается уровень гормона лептина, отвечающего за ощущение насыщения.