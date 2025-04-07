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Две тысячи верующих прошли крестный ход по улицам Воронежа

В воскресенье, 6 апреля, в Воронеже состоялся общегородской крестный ход, посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

Источник: Воронежская митрополия

В шествии приняли участие служители церкви и православные верующие.

Началось священнодействие в 15:30 с молебна у памятного креста рядом с главным корпусом Воронежского госуниверситета, и завершилось шествие у Благовещенского кафедрального собора около 17:00. Богослужение в храме возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий, оно было посвящено предстоящему празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.

Более двух тысяч человек, пройдя по улицам города, отдали дань памяти патриарху. Движение автотранспорта в центре города было перекрыто.