Две тысячи верующих прошли крестный ход по улицам Воронежа

Началось священнодействие в 15:30 с молебна у памятного креста рядом с главным корпусом Воронежского госуниверситета, и завершилось шествие у Благовещенского кафедрального собора около 17:00. Богослужение в храме возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий, оно было посвящено предстоящему празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.