Главврача омской больницы имени Кабанова сместили с первого места по зарплате

В конце марта 2025 года в региональном министерстве здравоохранения раскрыли данные о среднемесячной заработной плате руководства подведомственных учреждений, включая главных врачей больниц, в 2024 году. Оказалось, что у руководства четырех региональных медицинских организаций она превысила порог в 300 тысяч рублей.