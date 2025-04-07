Главврача омской больницы имени Кабанова сместили с первого места по зарплате

В конце марта 2025 года в региональном министерстве здравоохранения раскрыли данные о среднемесячной заработной плате руководства подведомственных учреждений, включая главных врачей больниц, в 2024 году. Оказалось, что у руководства четырех региональных медицинских организаций она превысила порог в 300 тысяч рублей.
Собственно, самые высокие зарплаты в прошедшем году зафиксированы у руководства следующих больниц:
— Клинический медико-хирургический центр: порядка 375,3 тысячи рублей;
— Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева: порядка 323,5 тысячи рублей;
— Клинический диагностический центр: около 323,2 тысячи рублей;
— Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова: около 302,8 тысячи рублей.
Еще у шести главврачей зафиксирована среднемесячная зарплата в объеме от 250 до 300 тысяч рублей.
По наблюдениям «СуперОмска», по итогам 2023 года лишь у одного руководителя региональной медорганизации фиксировалась среднемесячная зарплата свыше 300 тысяч рублей: главврач Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова в среднем зарабатывал около 327,55 тысячи рублей.
Ранее озвучена зарплата ректора ОмГПУ, которая в среднем в 2024 году также превышала 300 тысяч рублей.