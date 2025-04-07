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Главврача омской больницы имени Кабанова сместили с первого места по зарплате

В Омской области самая большая зарплата среди главврачей зафиксирована в Клиническом медико-хирургическом центре.

Источник: ТАСС

В конце марта 2025 года в региональном министерстве здравоохранения раскрыли данные о среднемесячной заработной плате руководства подведомственных учреждений, включая главных врачей больниц, в 2024 году. Оказалось, что у руководства четырех региональных медицинских организаций она превысила порог в 300 тысяч рублей.

Собственно, самые высокие зарплаты в прошедшем году зафиксированы у руководства следующих больниц:

— Клинический медико-хирургический центр: порядка 375,3 тысячи рублей;

— Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева: порядка 323,5 тысячи рублей;

— Клинический диагностический центр: около 323,2 тысячи рублей;

— Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова: около 302,8 тысячи рублей.

Еще у шести главврачей зафиксирована среднемесячная зарплата в объеме от 250 до 300 тысяч рублей.

По наблюдениям «СуперОмска», по итогам 2023 года лишь у одного руководителя региональной медорганизации фиксировалась среднемесячная зарплата свыше 300 тысяч рублей: главврач Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова в среднем зарабатывал около 327,55 тысячи рублей.

Ранее озвучена зарплата ректора ОмГПУ, которая в среднем в 2024 году также превышала 300 тысяч рублей.