WSJ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Киеву

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила демократов в том, что во время выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед Конгрессом они продемонстрировали большую поддержку Киеву, чем своей стране.