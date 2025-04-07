Около 80 процентов республиканцев в Соединённых Штатах выступают против оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины, пишет The Wall Street Journal.
Издание провело соответствующий опрос.
«В новом опросе 83 процента демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине, в то время как 79 процентов республиканцев выступили против этого», — говорится в публикации.
Помимо этого, стало известно, что 62 процента избирателей в США считают, что расширение территории страны за счёт включения Гренландии и Канады является «плохой идеей». Данную инициативу поддержали лишь 25 процентов респондентов.
Кроме того, американцев спросили о Североатлантическом альянсе. 81 процент демократов положительно относятся к НАТО. При этом среди республиканцев данный показатель составил 31 процент.
В материале сказано, что в опросе приняли участие 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила демократов в том, что во время выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед Конгрессом они продемонстрировали большую поддержку Киеву, чем своей стране.