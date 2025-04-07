Участвовал в боях за Бахмут, освобождал Курскую область: в Белорецке прошли похороны Ивана Миронова

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Иваном Мироновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Иван Юрьевич родился в 1994 году в Белорецке. До девятого класса учился в гимназии № 17, а затем в кадетском классе школы № 20. «Срочку» проходил в Калининграде в войсках специального назначения войсковой разведки. После армии трудился спасателем и инструктором по горным лыжам в Белорецке и в Абзаково.
В июне 2022-го подписал контракт, участвовал в боях за Бахмут и других. Получил два ранения, одно из них — крайне тяжелое. В апреле прошлого года подписал контракт с отдельным батальоном спецназначения «АрБат», который входит в состав войск «Дикой Дивизии Донбасса». Командовал штурмовой группой.
Иван Миронов был дважды награжден медалью «За отвагу». В прошлом месяце, 12 марта, он погиб в Курской области во время выполнения задания.
— По словам родных, Иван Юрьевич с детства мечтал стать военным, смотрел военные фильмы, увлекался военной тематикой. Был спокойным и рассудительным, добрым, щедрым и трудолюбивым человеком. Никогда не отказывал в помощи родственникам и знакомым. Поддерживал теплые и доверительные отношения с родителями. Очень любил детей. Был справедливым, имел обостренное чувство товарищества, которое переросло в боевое братство. Любил путешествовать. Увлекался техникой, — заявили в администрации Белорецкого района.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.