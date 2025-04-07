Участвовал в боях за Бахмут, освобождал Курскую область: в Белорецке прошли похороны Ивана Миронова

Иван Юрьевич родился в 1994 году в Белорецке. До девятого класса учился в гимназии № 17, а затем в кадетском классе школы № 20. «Срочку» проходил в Калининграде в войсках специального назначения войсковой разведки. После армии трудился спасателем и инструктором по горным лыжам в Белорецке и в Абзаково.