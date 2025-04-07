24 новые школы построены в Астане за один учебный год

По его словам, в течение нового учебного года в столице планируется открыть ещё 15 новых школ, семь из которых строятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». Женис Касымбек подчеркнул, что лично проинспектировал ход работ на нескольких объектах. Речь идёт, в частности, о школах, возводимых по адресам: проспект Кудайбердыулы — улица Жансугурова, пересечение улиц Төлебаева и Бурабай, проспект Иманова — улица Егемен Казахстан, улицы Е17 и Е26, а также Е796 и Е899.