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24 новые школы построены в Астане за один учебный год

В столице ведётся планомерная работа по развитию социальной инфраструктуры. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек, отметив, что в Астане продолжается активное строительство школ, детских садов, поликлиник, дворцов школьников и других объектов социальной направленности, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

По его словам, в течение нового учебного года в столице планируется открыть ещё 15 новых школ, семь из которых строятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». Женис Касымбек подчеркнул, что лично проинспектировал ход работ на нескольких объектах. Речь идёт, в частности, о школах, возводимых по адресам: проспект Кудайбердыулы — улица Жансугурова, пересечение улиц Төлебаева и Бурабай, проспект Иманова — улица Егемен Казахстан, улицы Е17 и Е26, а также Е796 и Е899.

Аким также отметил, что к реализации проектов привлекаются частные инвестиции, что позволяет ускорить темпы строительства и расширить охват.

Касымбек сообщил, что в текущем учебном году в Астане уже построено 24 новых школы, что стало рекордным показателем для города. Благодаря этому создано около 66 тысяч ученических мест (в расчёте на обучение в две смены). Из 24 учебных заведений 16 были возведены в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

Градоначальник подчеркнул, что реализация масштабных образовательных проектов продолжится и в дальнейшем — с учётом растущего населения и необходимости сокращения дефицита школьных мест.