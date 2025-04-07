Один из самых сложных сезонов лесных пожаров: прогнозы пожароопасности в РФ и какие регионы уже горят. Карта

Так, в марте в Приморском крае (Дальний Восток) из-за сухой погоды и малоснежной зимы, усугубляемых сильными ветрами, начался сезон лесных пожаров. Общая площадь возгораний увеличилась с 3,4 тысяч до 564,5 гектара, всего было зафиксировано 17 очагов. К 4 марта МЧС России по региону сообщил о первых случаях распространения огня на жилые населенные пункты из-за поджога сухой травы. Ситуацию ухудшили потепление и ветер. Так, например, в районе Находки у берега бухты Попова сгорела нелегальная свалка автомобильных покрышек и панцирей морских ежей В итоге, в 14 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим, а в еще шести — режим повышенной готовности. За сутки 500 человек и 145 единиц техники в среднем ликвидировали до 94 возгораний в 16 районах Приморья.