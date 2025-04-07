Один из самых сложных сезонов лесных пожаров: прогнозы пожароопасности в РФ и какие регионы уже горят. Карта

Сезон лесных пожаров в РФ начинается с марта.
В Бурятии зафиксированы масштабные лесные пожары на площади в почти 370 гектаров. Республиканское агентство лесного хозяйства (РАХЛ). По последним данным, на 7 апреля в регионе было обнаружено 13 активных очагов возгораний. К ликвидации пожаров привлечены 268 человек и 51 единица техники. В каких регионах России и когда начинается сезон лесных пожаров, почему он может начаться раньше и какие прогнозы пожароопасности выдвигают эксперты — в материале URA.RU.
Какие регионы первыми пострадали от лесных пожаров.
В Бурятии лесной пожар охватил почти 370 гектаров леса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
По прогнозам Минприроды, 2025 год обещает быть особенно тяжелым в плане лесных пожаров, причем особые сложности ожидаются в Центральном федеральном округе. Как правило, наибольшая активность пожаров наблюдается в конце апреля. В мае и начале июня, в зависимости от погоды в конкретном регионе, вероятность возникновения пожаров на открытых территориях снижается. Однако к середине июня ситуация меняется, и основная угроза переходит на лесные массивы, достигая пика по площади возгораний 26 июля. При этом учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил для РИА Новости, что сезон пожаров может начаться раньше из-за малоснежной зимы.
Приморье.
Так, в марте в Приморском крае (Дальний Восток) из-за сухой погоды и малоснежной зимы, усугубляемых сильными ветрами, начался сезон лесных пожаров. Общая площадь возгораний увеличилась с 3,4 тысяч до 564,5 гектара, всего было зафиксировано 17 очагов. К 4 марта МЧС России по региону сообщил о первых случаях распространения огня на жилые населенные пункты из-за поджога сухой травы. Ситуацию ухудшили потепление и ветер. Так, например, в районе Находки у берега бухты Попова сгорела нелегальная свалка автомобильных покрышек и панцирей морских ежей В итоге, в 14 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим, а в еще шести — режим повышенной готовности. За сутки 500 человек и 145 единиц техники в среднем ликвидировали до 94 возгораний в 16 районах Приморья.
Забайкальский край.
В Забайкалье режим повышенной готовности к лесным пожарам ввели с 24 марта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Регион с начала 2025 года стал лидером по числу лесных пожаров — к апрелю зафиксировано 256 случаев, 64 из них — в лесах. Общая площадь ландшафтных пожаров составила порядка 1 000 гектаров. Сейчас действуют 13 лесных пожаров, 10 из них локализованы. Для тушения возгораний привлечены более тысячи сотрудников и 380 единиц пожарной техники Забайкаллесхоза, а также 407 человек и 43 единицы техники от Читинской авиабазы лесной охраны. С 24 марта в регионе ввели режим повышенной готовности к лесным пожарам, а с 31 марта в Оловянинском, Акшинском, Борзинском, Кыринском, Ононском, Приаргунском и Забайкальском муниципальных округах ввели особый противопожарный режим.
Бурятия.
В Республике Бурятия зафиксированы масштабные лесные пожары на площади в 369,9 гектаров. В РАЛХ сообщили, что к 7 апреля на территории региона было зафиксировано 13 очагов возгорания. Сейчас в Хоринском районе удалось локализовать два очага. Для тушения пожаров мобилизовано 268 человек и 51 единица техники. Сложная ситуация сложилась в Еравнинском районе, где для борьбы с шестью возгораниями направлены дополнительные силы.
При этом угроз для населенных пунктов нет. Основные причины пожаров — переход огня с других земель и неосторожное обращение с огнем. На данный момент в Бурятии введен особый противопожарный режим.
Челябинская область.
В марте в Челябинской области произошел первый лесной пожар в зоне ответственности Чебаркульского лесничества. Главное управление лесами региона сообщило, что площадь возгорания составила порядка пяти гектаров. Огонь локализовали усилиям девяти человек и двух единиц техники. Кроме того, в апреле очевидцы рассказали URA.RU, в лесу на выезде из Челябинска в направлении Новоградского проспекта зафиксирован еще один пожар. Отмечалось, что огонь распространялся с большой интенсивностью. На место прибыли пожарные, однако пожарные шланги не развернули.
Пожароопасный сезон в большинстве районов региона объявили 25 марта. Для нескольких муниципалитетов горнозаводской зоны начало сезона отложено до 5 апреля.
Лесные пожары за последние месяцы зафиксированы в нескольких регионах РФФото: инфографика URA.RU.
Прогнозы по распространению лесных пожаров в регионах РФ.
Авиалесоохрана сообщила, что в России в 2025 году повышенная угроза лесных пожаров возникнет в 30 регионах. Среди особо уязвимых территорий находятся Брянская, Белгородская, Московская и Воронежская области, а также западные и центральные районы Курской, Орловской и Смоленской областей. Кроме того, в список вошли и Новгородская, Мурманская и Оренбургская области, Республику Коми, ХМАО, ЯНАО и другие регионы, передает радио «Муксун». Специалисты связали такой прогноз с аномально теплой зимой и нехваткой влаги в почве.
Также в список территорий, где в скором времени могут появиться очаги лесных возгораний, попадает Свердловская область. Пожароопасный сезон в регионе еще не объявляли. Прогнозы по повышенному риску возникновения лесных пожаров в Уральском федеральном округе указывают на то, что в мае 2025 года особенно сложная ситуация ожидается в западной части Курганской области и в южной и центральной частях Челябинской области. Позже к этому списку присоединится Тюменская область.
Повышенная угроза лесных пожаров может возникнуть в 30 регионах РоссииФото: инфографика URA.RU.
Виды лесных пожаров.
Низовые пожары.
Лесные пожары бывают трех видовФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Этот тип пожара является наиболее распространенным и происходит на высоте до полутора метров над землей, затрагивая лесную подстилку, поваленные деревья и кустарники. Огонь такого рода распространяется со скоростью приблизительно пять километров в час и может усиливаться в дневное время. Обычные низовые пожары возникают из-за оставленных непотушенных окурков, костров и сухих гроз. Отдельно стоит отметить валежные возгорания, вызванные накоплением упавших деревьев и травы, а также активностью вредителя непарного шелкопряда. При таких пожарах почва выгорает до минерального слоя, что делает их тушение особенно сложным.
Верховые пожары.
Эти пожары возникают после низовых и распространяются по верхушкам деревьев с языками пламени, достигающими высоты более 10 метров. Верховой пожар считается наиболее опасным типом. Причинами могут быть удары молнии или переход огня из нижних слоев леса.
Подземные или торфяные пожары.
Огонь при таких пожарах распространяется через лесную подстилку и торфяные отложения, тлеющие под поверхностью земли. Торфяной пожар может начаться вследствие засухи или нарушений правил пожарной безопасности. Потушить такие пожары трудно из-за глубокого расположения очагов возгорания.