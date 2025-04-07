Выпустить в небо белых голубей: православные верующие празднуют Благовещение

Такая же традиция была в давние времена в домах: просфор пекли столько, сколько членов в семье, и несли освящать. Крошки от просфор, которые ели натощак, ни в коем случае не выкидывали, их подмешивали в еду домашних животных. Считалось, что это даст здоровье скоту.