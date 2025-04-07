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Выпустить в небо белых голубей: православные верующие празднуют Благовещение

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Православный мир 7 апреля отмечает один из 12 главных праздников религиозного календаря — Благовещение Пресвятой Богородицы, в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что она избрана стать Матерью Спасителя.

Источник: Sputnik.by

Православные отмечают праздник Благовещения за девять месяцев до Рождества Христова (7 января), поэтому дата из года в год остается неизменной — 7 апреля. Часто Благовещение приходится на период Великого поста. Но в этот праздник, не смотря на пост, верующим разрешено употреблять рыбу, растительное масло и даже вино.

Даже в пост благовещенские богослужения отличаются торжественностью, священники облачатся в одеяния небесно-голубого цвета.

На Благовещение, когда закончится Божественная литургия, предстоятель церкви, правящий архиерей выпускает в небо белых голубей. Данная традиция является символом свободы, дарованной людям Иисусом Христом, а также Святого Духа, который изображается в Священном Писании в виде голубя.

Народные традиции праздника

С этим праздником в народе связано большое количество обычаев и традиций. Например, в этот день запрещено вязать, шить, устраивать большие веселья и строго запрещено работать. Говорится, что на Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

В храмах 7 апреля пекут просфоры. Во время праздничного богослужения совершается чин хлебопреломления, а после «благодатные» хлеб и вино раздают прихожанам.

Такая же традиция была в давние времена в домах: просфор пекли столько, сколько членов в семье, и несли освящать. Крошки от просфор, которые ели натощак, ни в коем случае не выкидывали, их подмешивали в еду домашних животных. Считалось, что это даст здоровье скоту.

Из дома в этот день люди ничего не отдавали, сами также ничего не брали, не одалживали деньги.