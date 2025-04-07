Первый канал показал секретный турнир, где Галлямов сломал ногу

Первый канал показал долгожданную запись турнира фигуристов «Открытие Байкала», который состоялся в конце февраля — начале марта. Именно там бронзовый призёр Олимпийских игр −2022 Александр Галлямов получил травму ноги.
Этот турнир по праву можно назвать уникальным. Ведь фигуристы выступали не во дворце спорта, а на замёрзшей глади Байкала. Под ногами метр льда, а дальше около 40 метров воды самого глубокого озера мира. Плюс к этому экстремальные погодные условия: мороз, сильный ветер, яркое солнце.
«Открытие Байкала» проходило без зрителей и прессы. Результаты соревнований не оглашались вплоть до показа по телевидению. Вся информация о них была строго конфиденциальной. Неслучайно многие журналисты окрестили турнир помимо уникального ещё и секретным.
Только теперь болельщики узнали, что победительницей соревнований среди женщин стала Анна Фролова, а среди мужчин победил Глеб Лутфуллин. Каждый из них получил по 1 млн рублей.
Единственным инсайдом, который сумел просочиться в медиапространство до показа по телевидению, стала травма, полученная на байкальском льду Александром Галлямовым. «Матч ТВ» сообщил, что Галлямов получил перелом лодыжки. Правда, сам фигурист поначалу это опровергал, демонстрируя на видео лишь порез пальца руки.
Позже информация о том, что Галлямов временно приостановил тренировки из-за полученной на «Открытии Байкала» травмы ноги, появилась на сайте ФФККР. А он в своих соцсетях пояснил, что получил её не во время выступления (Александр Галлямов и Анастасия Мишина выступали только с показательным номером), а уже после него.
«После окончания съёмки нашего с Настей показательного номера на озере Байкал я захотел дополнительно сделать для себя рекламное видео в таком замечательном и легендарном месте. Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу. Сейчас я временно не тренируюсь и восстанавливаюсь, чтобы быстрее продолжить подготовку к следующему сезону», — написал Галлямов.
Напомним, что Александр Галлямов родился в 1999 году в Березниках Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной катается с февраля 2017-го. Они бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и в личных соревнованиях (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), чемпионы России (2022, 2024, 2025), чемпионы Спартакиады сильнейших (2024).