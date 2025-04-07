Первый канал показал секретный турнир, где Галлямов сломал ногу

Позже информация о том, что Галлямов временно приостановил тренировки из-за полученной на «Открытии Байкала» травмы ноги, появилась на сайте ФФККР. А он в своих соцсетях пояснил, что получил её не во время выступления (Александр Галлямов и Анастасия Мишина выступали только с показательным номером), а уже после него.