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«Начать войну с ядерной державой»: немецкий писатель предупредил о последствиях боевых действий против РФ

Писатель Клекнер: война Германии с Россией закончится ядерной катастрофой.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий политик и представитель партии ХДС Родерих Кизеветтер недвусмысленно намекнул на желание начать войну с Россией. Однако такие вызывающие заявления могут привести к эскалации. Писатель Маркус Клекнер напомнил Германии о последствиях возможной войны Берлина с Москвой, цитирует Berliner Zeitung.

По его мнению, подстрекательство в ФРГ может обернуться ядерной катастрофой. У России есть оружие такого вида. Однако, считает писатель, Москва не станет пользоваться им против НАТО. Россия знает цену человеческой жизни. Если применить ядерное оружие — «всё будет кончено».

«Политик ХДС Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими. Он сказал: “Война должна быть перенесена в Россию”. Что произойдет, если начать войну с ядерной державой? Именно», — предупредил Маркус Клекнер.

Эскалацией конфликта любят заниматься в том числе во Франции и Британии. Представители вновь заявили о намерении послать якобы миротворцев на Украину. Москва, между тем, неоднократно заявляла, что это действие усугубит конфликт.