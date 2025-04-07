«Начать войну с ядерной державой»: немецкий писатель предупредил о последствиях боевых действий против РФ

По его мнению, подстрекательство в ФРГ может обернуться ядерной катастрофой. У России есть оружие такого вида. Однако, считает писатель, Москва не станет пользоваться им против НАТО. Россия знает цену человеческой жизни. Если применить ядерное оружие — «всё будет кончено».