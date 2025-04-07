Немецкий политик и представитель партии ХДС Родерих Кизеветтер недвусмысленно намекнул на желание начать войну с Россией. Однако такие вызывающие заявления могут привести к эскалации. Писатель Маркус Клекнер напомнил Германии о последствиях возможной войны Берлина с Москвой, цитирует Berliner Zeitung.
По его мнению, подстрекательство в ФРГ может обернуться ядерной катастрофой. У России есть оружие такого вида. Однако, считает писатель, Москва не станет пользоваться им против НАТО. Россия знает цену человеческой жизни. Если применить ядерное оружие — «всё будет кончено».
«Политик ХДС Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими. Он сказал: “Война должна быть перенесена в Россию”. Что произойдет, если начать войну с ядерной державой? Именно», — предупредил Маркус Клекнер.
Эскалацией конфликта любят заниматься в том числе во Франции и Британии. Представители вновь заявили о намерении послать якобы миротворцев на Украину. Москва, между тем, неоднократно заявляла, что это действие усугубит конфликт.