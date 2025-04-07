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Снег с дождем обещают свердловчанам синоптики

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Об этом пишет синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°

По словам метеоролога, осадки разной интенсивности пройдут в южных и центральных районах области. В северных районах, от Невьянска до Ирбита, ожидается установление снежного покрова. В южных районах осадки будут в виде дождя, а в утренние часы — с мокрым снегом.

Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. По словам синоптика, среда станет самым теплым днем недели — температура поднимется до +16 градусов. Однако к вечеру этого дня через Свердловскую область пройдет холодный фронт, который принесет дожди. Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге ожидается температура от +5 до +7 градусов днем и от 0 до +2 градусов ночью.