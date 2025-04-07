Снег с дождем обещают свердловчанам синоптики

Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. По словам синоптика, среда станет самым теплым днем недели — температура поднимется до +16 градусов. Однако к вечеру этого дня через Свердловскую область пройдет холодный фронт, который принесет дожди. Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге ожидается температура от +5 до +7 градусов днем и от 0 до +2 градусов ночью.