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Пермский радиохолдинг возглавила топ-менеджер медиагруппы из Тюмени

Временно исполняющим обязанности директора ООО РМГ Пермь и ООО Граммофон-Пермь назначена Татьяна Кучевасова. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 4 апреля. Она сменила на посту и.о. директора Елену Якимову, которая работает в пермском радиохолдинге главным бухгалтером.

Источник: Медиа Траст Тюмень

Татьяна Кучевасова является гендиректором ООО «Медиа Траст Тюмень» — главой радиохолдинга, по данным сайта компании, объединяющего радиостанции Тюмени, Тулы, Орла, Йошкар-Олы и Калининграда. Также компании принадлежат радиокомпании в Челябинске. Владельцем 99% долей ООО «Медиа Траст Тюмень» является российский медиаменеджер и председатель совета директоров ГК «Медиа Траст» Владимир Шемякин. Выручка ООО в 2024 году 111 млн руб., чистая прибыль — 40 млн руб.

Смена директора произошла после того, как 14 марта в возрасте 55 лет скоропостижно скончался генеральный директор филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгений Царегородцев.

В Перми РМГ принадлежит ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь». Выручка ООО «РМГ Пермь» 11 млн руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб. (2023 год), выручка ООО «Граммофон-Пермь» — 36 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. (2023 год).