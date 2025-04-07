Пермский радиохолдинг возглавила топ-менеджер медиагруппы из Тюмени

Татьяна Кучевасова является гендиректором ООО «Медиа Траст Тюмень» — главой радиохолдинга, по данным сайта компании, объединяющего радиостанции Тюмени, Тулы, Орла, Йошкар-Олы и Калининграда. Также компании принадлежат радиокомпании в Челябинске. Владельцем 99% долей ООО «Медиа Траст Тюмень» является российский медиаменеджер и председатель совета директоров ГК «Медиа Траст» Владимир Шемякин. Выручка ООО в 2024 году 111 млн руб., чистая прибыль — 40 млн руб.